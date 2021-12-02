Al Arabiya: дневной сон может быть полезным и опасным для здоровья

Дубай, 2 декабря. Дневной сон может принести здоровью как пользу, так и вред, считают специалисты Фонда сна. Телеканал Al Arabiya описал преимущества и недостатки кратковременного отдыха днем.

Дневной сон нужен как подзарядка, отдых и восполнение сил. Здоровому человеку он принесет лишь пользу, отдых принесет заряд бодрости на остаток дня. Кратковременный сон полезен перед дальней дорогой, чтобы не чувствовать сонливости за рулем.

Однако эксперты Фонда сна считают, что необходимость в дневном сне может сигнализировать о проблемах. Например, хроническое недосыпание и плохое качество ночного отдыха. Длительный сон в течение дня повышает риск развития диабета, болезней сердца и депрессии, считают эксперты.

Кроме того, дневной сон создает порочный круг: выспавшись днем, человеку сложно заснуть в положенное время, ночью он не восстанавливается полноценно и днем снова испытывает необходимость в отдыхе.

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Эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы дневной сон не имел катастрофических последствий для организма. В течение дня можно спать 10-20 минут, это обеспечивает более легкое пробуждение и помогает избежать сонливости. Поэтому стоит ограничить продолжительность дневного отдыха, считают специалисты.

Лучше всего для дневного сна подходит середина дня между утренним подъемом и предполагаемым отходом ко сну. Это позволит сохранить режим сна и бодрствования и не помешает заснуть в планируемое время, пишет издание «ИноСМИ».

Сон в прохладном помещении способствует лучшей выработке мелатонина — гормона сна. Как утверждает британский врач Каран Радж, этот гормон влияет на процессы старения организма человека, замедляя их.