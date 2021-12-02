Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 12:40
12:39
Весь мир
Талибы назвали недоразумением боестолкновения с иранскими пограничниками
12:39
Общество
Показатель суточной заболеваемости COVID-19 в Петербурге растет третий день
12:38
Политика
Донбасс сегодня: радикалы готовят провокации в ДНР, разведка ВСУ прибыла под Луганск
12:37
Происшествия
Пассажирка попала в больницу после ДТП с двумя автобусами на Лианозовском проезде
12:36
Общество
У пострадавшей при пожаре Хлебниковой началось заражение тканей лица
12:36
Общество
Петербуржцев предупредили об аварии трубопровода на улице Комиссара Смирнова
12:35
Армия
Эксперт Коновалов: развертывание БРК «Бастион» укрепит военное преимущество России на Курилах
12:32
Весь мир
В стихийный лагерь в Техасе прибывают мигранты из 50 стран
12:30
Общество
Случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Омикрон» выявлены в Греции
12:30
Происшествия
Жителя Омской области отправили в колонию за отказ платить алименты
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Al Arabiya: дневной сон может быть полезным и опасным для здоровья

Общество
Al Arabiya: дневной сон может быть полезным и опасным для здоровья
pixabay.com

Дубай, 2 декабря. Дневной сон может принести здоровью как пользу, так и вред, считают специалисты Фонда сна. Телеканал Al Arabiya описал преимущества и недостатки кратковременного отдыха днем.

Дневной сон нужен как подзарядка, отдых и восполнение сил. Здоровому человеку он принесет лишь пользу, отдых принесет заряд бодрости на остаток дня. Кратковременный сон полезен перед дальней дорогой, чтобы не чувствовать сонливости за рулем.

Однако эксперты Фонда сна считают, что необходимость в дневном сне может сигнализировать о проблемах. Например, хроническое недосыпание и плохое качество ночного отдыха. Длительный сон в течение дня повышает риск развития диабета, болезней сердца и депрессии, считают эксперты.

Кроме того, дневной сон создает порочный круг: выспавшись днем, человеку сложно заснуть в положенное время, ночью он не восстанавливается полноценно и днем снова испытывает необходимость в отдыхе.

Al Arabiya: дневной сон может быть полезным и опасным для здоровья
freepik.com / jcomp

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы дневной сон не имел катастрофических последствий для организма. В течение дня можно спать 10-20 минут, это обеспечивает более легкое пробуждение и помогает избежать сонливости. Поэтому стоит ограничить продолжительность дневного отдыха, считают специалисты.

Лучше всего для дневного сна подходит середина дня между утренним подъемом и предполагаемым отходом ко сну. Это позволит сохранить режим сна и бодрствования и не помешает заснуть в планируемое время, пишет издание «ИноСМИ».

Сон в прохладном помещении способствует лучшей выработке мелатонина — гормона сна. Как утверждает британский врач Каран Радж, этот гормон влияет на процессы старения организма человека, замедляя их.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Al Arabiya: дневной сон может быть полезным и опасным для здоровья
сон усталость дневной сон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать