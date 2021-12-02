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Концерн Lexus раскрыл российские цены на обновленный кроссовер NX

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 11:20
Экономика
Концерн Lexus раскрыл российские цены на обновленный кроссовер NX
lexus.ru  /  Lexus

Москва, 2 декабря. Автомобилестроительная компания из Японии объявила ценники на следующее поколение паркетника NX.

Россияне получили возможность заказать модифицированный кроссовер NX. Дилеры японской марки в РФ уже готовы принимать заказы на автомобиль.

Модель будет поставляться на отечественный рынок с двигателем мощностью 150 л.с. и объемом 2,0 литра, который будет работать в паре с вариатором на переднем приводе. Помимо этого, водители смогут выбрать NX 250, который отличается силовым агрегатом на 199 л.с. и объемом движка в 2,5 литра. Также автомобилистам доступен NX 350, который снабжается турбомотором на 279 л.с. при объеме 2,4 литра. Эти версии снабжаются АКПП на восемь ступеней и полным приводом.

Следующее поколение кроссовера предлагается в четырех комплектациях под названиями Comfort, Executive, Premium и Luxury. Стоимость NX будет варьироваться от 4 до 5,8 млн рублей.

Японский дилер автопроизводителя ранее опубликовал данные по ценникам на новейшие модели бренда серии LX 600, которая дебютировала примерно полтора месяца назад.

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Все новости / Экономика / Концерн Lexus раскрыл российские цены на обновленный кроссовер NX
lexus авто кроссовер NX
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