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Минобороны РФ: корабли Черноморского флота примут участие в морских учениях в Египте

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 11:22
Армия
Минобороны РФ: корабли Черноморского флота примут участие в морских учениях в Египте
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 2 декабря. Отряд кораблей Черноморского флота ВМФ РФ примет участие в совместных российско-египетских военно-морских учениях «Мост дружбы — 2021». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В состав отряда кораблей входят фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-742.

«Отряд кораблей Черноморского флота завершает переход в порт Александрия Арабской Республики Египет для участия в совместном российско-египетском военно-морском учении «Мост дружбы — 2021», — говорится в сообщении.

Маневры будут проходить с 3 по 10 декабря в восточной части Средиземного моря. Российские и египетские выполнят задачи по отражению атак морских целей, досмотру подозрительных судов, организации противовоздушной обороны и пополнению запасов в море с вертолета.

Ранее стало известно, что в Индонезии стартовали совместные морские учения с участием России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ARNEX-2021. В маневрах задействованы корабли военно-морских сил Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея, Мьянмы и России.

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Все новости / Армия / Минобороны РФ: корабли Черноморского флота примут участие в морских учениях в Египте
россия учения египет вмф рф черноморский флот мост дружбы
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