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Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменили из-за пандемии

Спорт
Финал Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменили из-за пандемии
pixabay.com

Осака, 2 декабря. Финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке, отменили из-за ситуации с коронавирусом. Об этом объявила Федерация конькобежного спорта Японии.

Финал собирались провести в период с 9 по 12 декабря, однако в Японии ввели запрет на въезд иностранцев. Это решение было принято в связи с пандемией, а именно из-за распространения нового штамма «Омикрон». Из россиян в турнире должны были участвовать Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алена Косторная и многие другие фигуристы, в том числе и пары.

Японские СМИ писали о возможности отмены финала Гран-при еще до официальной информации об этом решении. Отмечалось, что турнир невозможно быстро перенести в другую страну.

Ранее из-за штамма «Омикрон» отменили зимнюю Универсиаду-2021. Она должна была пройти в швейцарском городе Люцерн с 11 по 21 декабря.

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осака фигурное катание гран-при
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