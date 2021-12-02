Президент Франции Макрон сравнил британского премьера Джонсона с клоуном

Париж, 2 декабря. Французский президент Эммануэль Макрон подверг критике политику премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Своим мнением он поделился в интервью изданию Le Canard Enchaine.

Глава французского государства высказался о миграционном кризисе, который образовался в проливе Ла-Манш. По мнению Макрона, Джонсон подвел собственное государство.

«Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном», — заявил французский лидер.

Вдобавок ко всему Макрон назвал администрацию главы британского правительства «цирком».

Как стало известно ранее, пользователи Twitter высмеяли дипломатический скандал Франции и Британии.