Публицист Чаусов: что кроется за словами главы НАТО о том, что у РФ не может быть «сферы интересов»

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Встреча министров иностранных дел стран — участниц НАТО, которая проходила в эти дни в Риге и подверглась критике даже западных экспертов и аналитиков, была подытожена весьма характерным высказыванием генерального секретаря Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом о России.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов… Это означает фактическое признание, что Россия может контролировать, что делают или не делают ее соседи. И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать», — отметил глава НАТО.

Далее господин Столтенберг упомянул, что сам он из Норвегии, которую союзники по НАТО защищают от России, они не позволяют нашей стране «устанавливать свою сферу влияния на севере».

Стоит упомянуть и то, что Осло пытается расширять под патронажем все того же Альянса свою сферу экономического и политического влияния. Например, в 2019 году министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон заявляла, что страна намерена проверить на «экологичность и экономическую целесообразность» Северный морской путь. Часть его, конечно, проходит и через воды королевства, только вот в основном — это российская суверенная акватория. И в данном случае Норвегия именно попыталась указать России на свои, ну или не только свои, «геополитические интересы».

Внутри Альянса также идет постоянная борьба за национальные интересы. Вспомним даже то, что Германия не позволяет Польше строить АЭС на своей же территории.

flickr.com / NATO

Сложные отношения и у Британии с Францией. И нет, речь совсем не о миграционном кризисе, а о возобновлении «рыболовных войн» с момента, когда Соединенное Королевство вышло из ЕС. И войны эти против французских рыбаков в Ла-Манше ведутся с использованием британских военных кораблей

Особенно в этом отношении выглядит Турция, где концепция «тюркского мира» звучит уже много лет. Там уже и на картах обозначено, на какие территории это государство намерено влиять. Включают они и российскую Сибирь. И все это почему-то не смущает господина Столтенберга и не вызывает никакого протеста. Но вот «российская сфера влияния» — якобы недопустимая вещь. При том, что сам термин, если рассматривать его с точки зрения геополитики, достаточно широк и не всегда сопряжен с неким «силовым воздействием» одного государства на другое. По сути, под данным определением кроется некая «территория за пределами границ государства, на которую это государство оказывает культурное, экономическое, военное или политическое влияние». И в этом смысле влияние может быть вполне взаимным. Например, есть достаточно устоявшееся понятие «англосаксонского мира», где идет постоянная борьба за лидерство. И если в колониальный период по понятным причинам главенствовала в этом «мире» Британия, то теперь явно доминируют США, которые, к слову, претендуют на мировую гегемонию, как минимум в плане насаждения своего видения «демократии».

В данном случае можно даже не говорить про военные действия Штатов в самых разных уголках мира или про американские военные базы, которые находятся повсюду, а также про концепцию «если у вас еще нет демократии, тогда мы летим к вам».

Федеральное агентство новостей /

Достаточно посмотреть на последние новости и увидеть, например, что с 9 по 10 декабря под эгидой США состоится глобальный «Саммит за демократию», в котором примут участие около сотни государств. И вот это как раз и называется расширением и укреплением идеологической и политической сфер влияния.

Здесь стоит несколько слов сказать о внешней политике России, о глобальных интересах. Они не предполагают насаждения идеологии, нашей культуры или же жесткого экономического и политического давления на партнеров. Сфера влияния России — это сфера взаимовыгодных интересов, в первую очередь экономических. А далее возможен и культурный, и идеологический, и политический обмен. И даже взаимная военная поддержка на основе свободного партнерства, а не доминирования. Это называется «многополярный мир», о котором президент РФ Владимир Путин в свое время сказал:

«Важно укреплять формирующуюся многополярную систему, состоящую из самостоятельных центров экономического роста и политического влияния».

А нынешние слова Столтенберга, есть такое мнение, демонстрируют желание отдельной части западных политических элит — чтобы Россия отсутствовала в мировой повестке как самостоятельный субъект политики со своими национальными интересами. Якобы она «мешает».

Впрочем, история знала политических деятелей, которые в прошлом хотели того же: что в XIX веке, что в XX. И заканчивалось для них это весьма плачевно. И в этом смысле нынешнее заявление генсека НАТО, с одной стороны, дает повод для определенных опасений, а с другой — похоже на признание, что НАТО с Россией и ее союзниками по большому счету ничего не может сделать. С точки зрения нашей национальной безопасности это не может не радовать.