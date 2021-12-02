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Политолог Миронов предупредил о готовящихся избиениях беженцев польскими силовиками

Политика
Политолог Миронов предупредил о готовящихся избиениях беженцев польскими силовиками
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 декабря. Закрытие доступа к приграничным территориям со стороны Польши сигнализирует о скорых издевательствах над мигрантами со стороны польских силовиков. Такое заявление сделал авторитетный политолог Григорий Миронов.

В беседе с «ПолитРоссией» эксперт раскрыл чудовищную уловку Варшавы с закрытием границ от посторонних глаз. Именно грядущие избиения и насилие кроются за постановлением главы МВД европейской республики Мариуша Каминьского, который полностью закрыл доступ к граничащим с Белоруссией территориям.

Введенные Каминьским ограничения продлятся до 1 марта 2022 года, и на протяжении всего этого времени мигрантов будут ожидать многочисленные акции с применением грубой силы, уверен Миронов. Продление режима ЧП — это хитрый ход Варшавы с целью избавиться от ненужных свидетелей со стороны коллективного Запада, объяснил политолог.

Политолог Миронов предупредил о готовящихся избиениях беженцев польскими силовиками
Global Look Press / Attila Husejnow

«Этим решением Варшава расписалась в том, что она будет делать с беженцами все, что угодно. Полякам свидетели не нужны. Варшаве будет не очень приятно, если по европейским телеканалам будут показывать избитых их пограничниками мигрантов. Поэтому никого туда и не пустят», — констатировал Григорий Миронов.

Свою точку зрения на политику польских властей в отношении мигрантов в беседе с Федеральным агентством новостей высказал и политолог Владимир Корнилов. Новый документ Еврокомиссии позволит Варшаве и Вильнюсу присвоить нелегалам статус беженцев и выдворить их в Германию, уверен он.

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Все новости / Политика / Политолог Миронов предупредил о готовящихся избиениях беженцев польскими силовиками
мигранты белоруссия польша насилие григорий миронов
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