Бездетная Татьяна Тарасова призналась, что хотела бы дочь

Москва, 2 декабря. У знаменитого тренера Татьяны Тарасовой нет детей. В разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой она призналась, что жалеет о несостоявшемся материнстве.

Бывшая спортсменка трижды была замужем. Настоящее женское счастье она обрела с последним супругом Владимиром Крайневым. Мужчина скончался десять лет назад, и для Тарасовой это был сильнейший удар. Еще больнее ей осознавать, что она так и не познала радость материнства.

«Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку», — честно заявила Татьяна Тарасова в эфире шоу «Секрет на миллион».

Всю свою любовь знаменитость привыкла отдавать своим воспитанникам. Она не опровергает, что ради чемпионских титулов своих спортсменов вынуждена была использовать достаточно строгие методы работы. При этом Тарасова с большим трепетом относится к своим подопечным. Она считает их своими родными детьми.

Татьяна Тарасова активно работает на телевидении. Она является членом жюри популярного шоу «Ледниковый период», в котором профессиональные фигуристы помогают звездам встать на коньки и показывают номера. Тарасова отметила, что блогер Даня Милохин, выступающий в паре с Евгенией Медведевой, делает успехи.