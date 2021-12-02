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Добыча газа в РФ выросла за 11 месяцев 2021 года на 10,6%

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 10:54
Экономика
Добыча газа в РФ выросла за 11 месяцев 2021 года на 10,6%
Пресс-служба ПАО Газпром

Москва, 2 декабря. Объем добычи газа в России за период с января по ноябрь 2021 года вырос на 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 692,76 млрд кубометров. Соответствующие данные размещены в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

По данным диспетчерского центра, в ноябре в РФ было добыто 66,1 млрд кубометров газа. Прирост относительно этого же месяца 2020 года составил 4,6%.

ЦДУ ТЭК также назвал объемы добычи нефти в России за 11 месяцев 2021 года. Как показывает статистика, с начала года производство черного золота увеличилось на 1,6%.

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что Россия сможет добывать нефть в текущих объемах еще 30 лет, а газ — до 50 лет. По его словам, основным направлением для увеличения поставок российских энергоносителей будет Азия. Зампред правительства подчеркнул, что за последние десять лет экспорт сырой нефти в Китай вырос в шесть раз.

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нефть газ промышленность цду тэк
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