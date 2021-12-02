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Немецкий политик Бербок призвала выработать общую европейскую политику в отношении Китая

Политика
Немецкий политик Бербок призвала выработать общую европейскую политику в отношении Китая
Global Look Press  /  Ulrich Stamm via www.imago-image/www.imago-images.de

Берлин, 2 декабря. Европейский союз может ужесточить политику в отношении Китая, но в то же время с КНР необходимо сотрудничать в сфере решения глобальных проблем, заявила сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок, которая в будущем станет новой главой МИД Германии.

В интервью журналистам Die Tageszeitung политик отметила, что Китай сильно зависит от европейского рынка, поскольку туда поступает большое количество товаров из КНР. Если китайская продукция перестанет поступать в ЕС, то это станет проблемой для Пекина.

«Нам, европейцам, следует гораздо шире использовать этот рычаг общего внутреннего рынка», — сказала она.

Анналена Бербок отметила, что сейчас необходимо выработать общую европейскую политику в отношении КНР, но в то же время нужно сотрудничать с китайской стороной в сфере решения глобальных вопросов, в частности по изменению климата.

Как стало известно ранее, Бербок заявила о соперничестве между Россией и Западом. По ее словам, Европа должна «приложить все усилия для защиты международного порядка».

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евросоюз китай германия
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