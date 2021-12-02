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Журналист Павел Городницкий назвал новый альбом Оксимирона «средним релизом»

Общество
Журналист Павел Городницкий назвал новый альбом Оксимирона «средним релизом»
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 декабря. Новый альбом рэпера Оксимирона «Красота и Уродство», состоящий из 22 треков, вызывает усталость примерно к середине прослушивания. К такому выводу пришел журналист Павел Городницкий.

По словам обозревателя, сначала он пришел в восторг от первого трека пластинки, который называется «Хоп-механика». Однако по мере прослушивания «Красоты и Уродства» автор разочаровывался. Как написал Городницкий в публикации для издания «Палач», новый альбом Оксимирона — это «микс из унылых самокопаний, однообразных битов и псевдопафосных заходов».

Рецензент отметил, что его друзья, которые тоже послушали пластинку, согласились с его точкой зрения. Все они сошлись в выводе, что к десятому треку от «Красоты и Уродства» просто устаешь. При этом журналист не исключает, что до конца года он расслушает пластинку Оксимирона и посчитает свое первое впечатление обманчивым.

«Но пока что «Красота и Уродство» выглядит если не проходным, то средним релизом. Ведь странно ждать человека шесть лет, а потом дико устать от него за час», — подытожил Городницкий.

Выход нового альбома Оксимирона предвосхитили его клипы. Например, в начале ноября рэпер представил музыкальное видео на трек под названием «Кто убил Марка?».

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альбом рэпер оксимирон
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