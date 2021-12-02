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Организаторы концертов поделились информацией о заработках российских звезд на Новый год

Шоу-бизнес
Организаторы концертов поделились информацией о заработках российских звезд на Новый год
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 2 декабря. Концертные директоры рассказали, сколько зарабатывают российские знаменитости на новогодних корпоративах. Организаторы выступлений перечислили имена артистов, которые наиболее востребованы на Новый год.

По словам концертного директора Табриза Шахиди, наибольшей популярностью перед праздником пользуются Леонид Агутин, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Zivert и группа «Би-2». Кроме того, в этот список попали Григорий Лепс, Вера Брежнева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и рэпер Баста. Эти звезды будут выступать по два–три раза за вечер в преддверии Нового года, пишет «Вечерняя Москва».

В среднем гонорар отечественного артиста за одного новогоднее выступление составляет от 1,5 до 2 миллионов рублей. Организатор концертов Евгений Филькенштейн рассказал, что больше всех берет группа «Ленинград» — часовой концерт коллектива будет стоить 15 миллионов рублей.

Организаторы концертов поделились информацией о заработках российских звезд на Новый год
vk.com / Группировка «Ленинград»

Пиар-менеджер Вадим Горжанкин поделился информацией о новом виде предновогоднего заработка звезд. В связи с распространением коронавируса многие начали уходить в онлайн.

«Становятся все больше популярны интернет-поздравления. Цены на такие услуги могут быть разными: от 40 тысяч рублей до нескольких миллионов», — рассказал специалист.

Ранее стало известно, что российские звезды значительно подняли гонорары за новогодние корпоративы после начала пандемии. Они были вынуждены сделать это из-за ограничения по числу концертов.

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