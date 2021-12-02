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Полицейский в США расстрелял инвалида-колясочника

Весь мир
Полицейский в США расстрелял инвалида-колясочника
flickr.com  /  Radek Kucharski

Тусон, 2 декабря. Полиция города Тусон, штат Аризона, уволила сотрудника после того, как он убил инвалида. Правоохранитель девять раз выстрелил в мужчину в инвалидном кресле.

По сообщению местных СМИ, сотрудники магазина Walmart заподозрили 61-летнего Ричарда Ли Ричардса в краже набора инструментов и вызвали полицию. На место приехал офицер Райан Ремингтон, далее, с его слов, он попытался задержать местного жителя, у которого в руках был нож. Пожилой мужчина отказался сложить оружие и попытался уехать на своей инвалидной коляске. По словам сотрудников магазина, он сказал полицейскому: «Если вы хотите, чтобы я опустил нож, вам придется застрелить меня». Далее полицейский девять раз выстрелил в инвалида, после чего тот скончался.

Местное отделение полиции приняло решение уволить Ремингтона за чрезмерное применение силы.

«Его смертельное применение силы в этом инциденте является явным нарушением политики департамента и прямо противоречит многим аспектам нашего регламента. В результате департамент сегодня утром принял решение уволить офицера Ремингтона», — заявил во вторник начальник полиции Тусона Крис Магнус.

Адвокат Ремингтона Майк Стори, представляющий интересы офицеров и профсоюза полиции, заявил, что у его клиента «не было никаких не смертельных вариантов ответа» несмотря на то, что у полицейского был при себе электрошокер.

Мэр города Тусон Регина Ромеро написала, что профсоюз «не является самым объективным арбитром в этом вопросе» и что «видео говорит само за себя».

«Как я уже упоминала вчера, я прошу наше сообщество сохранять спокойствие и быть терпеливым в ходе расследования», — написала она в Twitter.

В настоящее время расследование данного дела продолжается.

В США к разбирательству подобных дел подключаются различные правозащитные организации, в России это делает Фонд борьбы с репрессиями, созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. ФБР является правозащитной организацией, которая ведет борьбу с полицейским произволом во всем мире.

Одно из недавних дел ФБР — убийство правоохранителями в Спрингфилде 32-летнего Чейза Брукса. Мужчина страдал от проблем с психическим здоровьем и начал угрожать офицеру монтировкой, после чего тот выстрелил в ответ. Брукс скончался. Сотрудники ФБР обратились за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду.

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Все новости / Весь мир / Полицейский в США расстрелял инвалида-колясочника
сша убийство полиция фонд борьбы с репрессиями
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