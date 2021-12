Полицейский в США расстрелял инвалида-колясочника

Тусон, 2 декабря. Полиция города Тусон, штат Аризона, уволила сотрудника после того, как он убил инвалида. Правоохранитель девять раз выстрелил в мужчину в инвалидном кресле.

По сообщению местных СМИ, сотрудники магазина Walmart заподозрили 61-летнего Ричарда Ли Ричардса в краже набора инструментов и вызвали полицию. На место приехал офицер Райан Ремингтон, далее, с его слов, он попытался задержать местного жителя, у которого в руках был нож. Пожилой мужчина отказался сложить оружие и попытался уехать на своей инвалидной коляске. По словам сотрудников магазина, он сказал полицейскому: «Если вы хотите, чтобы я опустил нож, вам придется застрелить меня». Далее полицейский девять раз выстрелил в инвалида, после чего тот скончался.

Местное отделение полиции приняло решение уволить Ремингтона за чрезмерное применение силы.

Адвокат Ремингтона Майк Стори, представляющий интересы офицеров и профсоюза полиции, заявил, что у его клиента «не было никаких не смертельных вариантов ответа» несмотря на то, что у полицейского был при себе электрошокер.

Мэр города Тусон Регина Ромеро написала, что профсоюз «не является самым объективным арбитром в этом вопросе» и что «видео говорит само за себя».

The police union is not the most objective arbiter in this matter. The video speaks for itself.



As I mentioned yesterday, I ask our community to remain calm and be patient as investigations ensue.https://t.co/eFme55ZczR