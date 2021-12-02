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Еще шесть VPN-сервисов в России могут быть заблокированы Роскомнадзором

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 10:45
Общество
Еще шесть VPN-сервисов в России могут быть заблокированы Роскомнадзором
vk.com  /  Роскомнадзор

Москва, 2 декабря. Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке еще шести VPN-сервисов на территории России, говорится в сообщении ведомства.

Планируется заблокировать такие сервисы, как Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel. Мера может принята Роскомнадзором из-за нарушения сервисами российского законодательства. Ведомство также предупредило о планируемом введении централизованного управления в отношении VPN-сервисов.

В начале ноября стало известно об утечке данных 45 млн пользователей с VPN-сервисов. Речь идет о порталах FreeVPN.org и DashVPN.io. Обе программы принадлежат компании ActMobile Networks.

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роскомнадзор блокировка vpn
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