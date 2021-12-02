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Министр финансов Турции ушел в отставку из-за разногласий с Эрдоганом

Весь мир
Министр финансов Турции ушел в отставку из-за разногласий с Эрдоганом
Global Look Press  /  Depo Photos/Keystone Press Agency

На фоне продолжающегося экономического кризиса министр финансов и казначейства Турции Лютфи Эльван ушел в отставку.

По решению президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведомство теперь возглавит Нуреддин Небати, ранее находившийся в должности замминистра. Местные СМИ сообщают, что он входит в близкое окружение турецкого лидера и ранее плотно работал с его зятем.

Лютфи Эльван ушел со своего поста добровольно, однако этому предшествовал период его неявного сопротивления экономической политике президента. Экс-министр был последним представителем ортодоксальной экономической теории в кабмине страны и выступал против понижения процентных ставок Центробанка, ставших причиной падения курса национальной валюты.

Если в начале 2021 года курс доллара составлял лишь 7,4 турецкой лиры, то сейчас превышает отметку в 13. Валюта страны регулярно бьет исторические антирекорды. Это становится причиной повышения цен на товары, особенно импортные, а а также ухудшения уровня жизни граждан.

Неугодный министр

Разногласия между Эрдоганом и Эльваном не переходили в открытую конфронтацию, однако прослеживались во внутриполитической работе. Около двух недель назад на одном из обсуждений экономической обстановки с членами правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) президент выступил с речью, в которой раскритиковал тех, кто не одобряет снижение ставок ЦБ. После этого Эрдогану аплодировали все, кроме министра финансов, что не прошло мимо внимания прессы. Это стало причиной предположений о том, что скоро Эльван будет вынужден сложить свои полномочия.

Кандидатура следующего министра также четко определилась уже в конце ноября. В одном из своих интервью занимавший тогда пост заместителя главы ведомства Нуреддин Небати выразил солидарность идеям президента и отметил, что теперь Анкара в целом и минфин в частности «полны решимости» довести начатое до конца.

После отказа Эрдогана повышать ключевую ставку курс турецкой лиры упал на 4%
Федеральное агентство новостей / Mustafa Kaya / Xinhua

После ухода Лютфи Эльвана со своего поста правительство Турции почти полностью состоит из лояльных Эрдогану политиков. Впрочем, в то же время граждане проявляются все больше недовольства действиями главы государства, так как более всего пострадали от неумелых решений. И если надежды президента не оправдаются, он вряд ли сможет победить на следующих президентских выборах, которые назначены на 2023 год.

Причиной усугубления кризиса в стране стало непосредственно вмешательство национального лидера в финансовую политику государства. Процентные ставки в Турции неоднократно понижались, и, по словам президента, такой стратегии Анкара будет придерживаться вплоть до следующих выборов. Глава государства убежден, что данная стратегия поможет развитию производств и созданию новых рабочих мест. При этом он обещает, что достигшая уже 20% инфляция в дальнейшем снизится.

Тем не менее, после каждого подобного заявления Эрдогана, сообщающего о своей принципиальной позиции в отношении финансовой политики страны, ситуация ухудшается.

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