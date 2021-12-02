Министр финансов Турции ушел в отставку из-за разногласий с Эрдоганом

На фоне продолжающегося экономического кризиса министр финансов и казначейства Турции Лютфи Эльван ушел в отставку.

Turkey's finance minister Lütfi Elvan replaced by his deputy https://t.co/h16rElxHBp — Giovanna Loccatelli (@gioloc28) December 2, 2021

По решению президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведомство теперь возглавит Нуреддин Небати, ранее находившийся в должности замминистра. Местные СМИ сообщают, что он входит в близкое окружение турецкого лидера и ранее плотно работал с его зятем.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Sayın @NureddinNebati’yi tebrik eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim. Bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı Sn. @lutfielvan Bakanımıza da teşekkür ederim. pic.twitter.com/4UzIeNIUVV — Feyat Asya ???????? (@Feyat_ASYA) December 2, 2021

Лютфи Эльван ушел со своего поста добровольно, однако этому предшествовал период его неявного сопротивления экономической политике президента. Экс-министр был последним представителем ортодоксальной экономической теории в кабмине страны и выступал против понижения процентных ставок Центробанка, ставших причиной падения курса национальной валюты.

Если в начале 2021 года курс доллара составлял лишь 7,4 турецкой лиры, то сейчас превышает отметку в 13. Валюта страны регулярно бьет исторические антирекорды. Это становится причиной повышения цен на товары, особенно импортные, а а также ухудшения уровня жизни граждан.

Неугодный министр

Разногласия между Эрдоганом и Эльваном не переходили в открытую конфронтацию, однако прослеживались во внутриполитической работе. Около двух недель назад на одном из обсуждений экономической обстановки с членами правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) президент выступил с речью, в которой раскритиковал тех, кто не одобряет снижение ставок ЦБ. После этого Эрдогану аплодировали все, кроме министра финансов, что не прошло мимо внимания прессы. Это стало причиной предположений о том, что скоро Эльван будет вынужден сложить свои полномочия.

Photo of day in Turkey. Yesterday at the AKP party meeting, Erdogan spoke defiantly about cutting interest rates, something economists have warned against. All in the hall passionately cheered him on except for Lutfi Elvan, the Minister of Finance and Treasury. Speaks volumes. pic.twitter.com/NxgsROHdVE — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) November 18, 2021

Кандидатура следующего министра также четко определилась уже в конце ноября. В одном из своих интервью занимавший тогда пост заместителя главы ведомства Нуреддин Небати выразил солидарность идеям президента и отметил, что теперь Анкара в целом и минфин в частности «полны решимости» довести начатое до конца.

Федеральное агентство новостей / Mustafa Kaya / Xinhua

После ухода Лютфи Эльвана со своего поста правительство Турции почти полностью состоит из лояльных Эрдогану политиков. Впрочем, в то же время граждане проявляются все больше недовольства действиями главы государства, так как более всего пострадали от неумелых решений. И если надежды президента не оправдаются, он вряд ли сможет победить на следующих президентских выборах, которые назначены на 2023 год.

Причиной усугубления кризиса в стране стало непосредственно вмешательство национального лидера в финансовую политику государства. Процентные ставки в Турции неоднократно понижались, и, по словам президента, такой стратегии Анкара будет придерживаться вплоть до следующих выборов. Глава государства убежден, что данная стратегия поможет развитию производств и созданию новых рабочих мест. При этом он обещает, что достигшая уже 20% инфляция в дальнейшем снизится.

Тем не менее, после каждого подобного заявления Эрдогана, сообщающего о своей принципиальной позиции в отношении финансовой политики страны, ситуация ухудшается.