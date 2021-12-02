Россия увеличила в ноябре добычу нефти на 8,6%

Москва, 2 декабря. Объем добычи нефти с газовым конденсатом в ноябре 2021 года вырос на территории РФ на 8,6%, до 44,56 млн тонн, говорится в сообщении Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

С начала года добыча составила 477,86 млн тонн и превысила на 1,6% показатели за аналогичный период 2020 года. Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья за 11 месяцев составил 195,11 млн тонн, что на 3,5% ниже по сравнению с январем-ноябрем прошлого года. В ноябре поставки выросли на 9,2%, до 18,31 млн тонн сырья.

По состоянию на 10:38 по московскому времени стоимость нефти эталонной марки Brent составляет 69,87 доллара за баррель, что на 1,45% выше, чем на момент окончания предыдущих торгов. Котировки техасского сорта WTI растут на 1,46%, до 66,53 доллара.

Аналитики JPMorgan ранее сообщили, что мировые цены на нефть в 2022 году могут подняться до 125 долларов за баррель. Они объяснили это низким объемом предложения из-за действий участников соглашения ОПЕК+.