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Финал Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке отменят из-за коронавируса

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 10:57
Спорт
Финал Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке отменят из-за коронавируса
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Осака, 2 декабря. Организаторы финала Гран-при по фигурному катанию объявят об отмене турнира в связи с распространением нового штамма коронавируса в Японии.

Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменят из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает источник ТАСС. Турнир в Японии должен состояться с 9 по 12 декабря. Планируется, что об отмене турнира в Японии официально объявят сегодня.

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков не подтвердил, что соревнования в Осаке не состоятся. По его словам, представители организации не владеют информацией об отмене турнира в Японии, на котором должны выступить 16 фигуристов из РФ.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что планирует прилететь в Токио на церемонию открытия 24-й зимней Олимпиады. Турнир в столице Японии пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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япония финал фигурное катание гран-при коронавирус
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