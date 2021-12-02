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ЦБ объяснил необходимость изменения внешнего вида банкнот

Экономика
ЦБ объяснил необходимость изменения внешнего вида банкнот
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 2 декабря. Центробанк РФ собирается провести новую денежную реформу. Она начнется менее чем через месяц, сообщает KONKURENT.RU.

С 2022-го по 2025 год в России пройдет изменение внешнего вида наличных денег. Так, уже к концу указанного периода поменяются банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Кроме того, в стране могут ввести в оборот и новую валюту — цифровой рубль. Внешний вид купюр не менялся с 1997 года. Нововведения необходимы для того, чтобы «подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн», объяснили в ЦБ.

Изменения в банкнотах будут осуществляться поэтапно. Так, например, в грядущем году финансовый регулятор выпустит новые 100 рублей, а позже постепенно заменит и остальные купюры.

Почти 50% россиян выступили против отмены бумажных денег. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.

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Все новости / Экономика / ЦБ объяснил необходимость изменения внешнего вида банкнот
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