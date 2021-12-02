Илья Резник борется за единственное жилье своей подопечной

Москва, 2 декабря. Поэт-песенник Илья Резник бьет тревогу из-за того, что талантливая ученица может остаться на улице. У семьи девушки отнимают единственное жилье.

Мария Дидяева попала в школу Резника в юном возрасте. Она покорила артиста своим талантом. Поэт, несмотря на то, что дети взрослеют, продолжает заботиться о них и не бросает в беде.

У ученицы возникли серьезные проблемы. Банк хочет забрать единственное жилье ее семьи в Московской области. По мнению артиста, это настоящая преступность. Семья уже продала машину, украшения, шубу, чтобы оплатить услуги адвоката.

«Банки уже забрали у них все: часть квартиры, где живет старшая дочь семьи с мужем и ребенком, землю. Теперь собираются лишить единственного жилья. Мама девочки пыталась судиться, но все суды банкам проиграла», — пояснил Резник в разговоре с изданием «Собеседник.ру».

Проблемы связаны с долгами отца подопечной Резника. Во время семейной жизни мужчина набрал огромных кредитов, о которых мать девушки не знала. Потом отец сбежал, а с долгами приходится расплачиваться матери Дидяевой.

Весной артист жаловался на тяжелое финансовое положение. Из-за нехватки денег он вынужден был выселиться из коттеджа, который был его домом последние десять лет.