Хакеры похитили у клиентов российских банков свыше трех миллиардов рублей

Москва, 2 декабря. Аналитики Центрального банка Российской Федерации пришли к выводу, что аферисты украли у клиентов отечественных банков на 18,5% больше средств, чем в прошлом году.

Мошенникам в банковской сфере удалось выкрасть у россиян в предыдущем квартале свыше 3,2 млрд рублей, о чем рассказывается в материалах Банка России.

Отмечается, что число операций, которые были проведены без клиентского согласия, возросло в 1,4 раза, если сравнивать значение с прошлым годом. Количество подобных транзакций достигло 256,2 тыс., а объем составил 3,206 млрд рублей.

Использование социальной инженерии в указанных операциях в период с июля по сентябрь уменьшилось, и соответствующая доля упала до 41%. В 2020 году фиксировался показатель в 63,8%, а во II квартале наблюдалась динамика около 47%. При этом возвратить украденные деньги удавалось гражданам не так часто, как ранее. Общий объем возвращенных средств уменьшился на 5,4% в годовом выражении и составил 7,7%.

Центробанк получает возможность определять лимиты для привлечения кредитов, чтобы замедлить быстрое увеличение числа необеспеченных кредитов на рынке.