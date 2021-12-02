На американо-британские провокации РФ ответит расширением сотрудничества с КНР

Американские «ястребы» и британские элиты раздувают антироссийскую истерию, одновременно стараясь втянуть Москву в прямой военный конфликт с Киевом. Действенным ответом России на это может стать расширение сотрудничества с Китаем в военно-политической сфере.

30 ноября Служба внешней разведки РФ (СВР) сообщила, что США и Великобритания стремятся переложить на Евросоюз ответственность за сохранение жизнеспособности Украины.

«Эмиссары Вашингтона и Лондона [на встрече представителей дипмиссий стран ЕС в Киеве] пытались посеять панику, продолжая манипулировать ложными сведениями о приближающемся полномасштабном вторжении России на Украину и последующей российской оккупацией украинской территории. Они настойчиво требовали от стран Евросоюза проявлять солидарный подход. В интерпретации американца и британца это единственный способ спасти русофобский киевский режим», — подчеркнули в СВР.

Сам факт такого заявления для СВР совершенно нетипичен и подчеркивает как степень серьезности самой ситуации, так и тот уровень озабоченности, который она вызывает в Кремле. Что же на самом деле происходит сейчас внутри условного треугольника, углами которого являются США, Европа и Украина? Чем эта ситуация угрожает РФ и как Москва может ответить своим оппонентам? Давайте в этом разберемся.

За кулисами медиаатаки

Уже почти месяц в западных СМИ с участием ведущих медиахедлайнеров (Politico, Bloomberg, The Wall Street Journal, The Washington Post и так далее) идет энергичная информационная кампания по обвинению России в подготовке агрессии против Украины. При этом каких-то конкретных доказательств в пользу своих алармистских заявлений американская пресса не приводит. Тот же нарратив и столь же бездоказательно транслируется Госдепартаментом США в лице различных дипломатов, включая самого Госсекретаря Энтони Блинкена. Одновременно те же самые обвинения России (иногда в форме дословного цитирования американских «авторитетных» источников) озвучиваются властями Великобритании и, после некоторой заминки, правительством Украины.

Демиургами этой масштабной медиаатаки следует считать американских «ястребов» — сторонников продолжения конфронтации с Россией (Блинкен и Ко), а также британские элиты. Последние крайне заинтересованы в том, чтобы в условиях, когда США концентрируются на «сдерживании» КНР, именно Великобритания стала в Европе фронтменом антироссийской политики. Впрочем, роль главных «запевал» в истории с информкампанией, направленной против РФ, исполняют все же американцы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Одним из основных моментов, вокруг которых сейчас разворачиваются кулуарные баталии в американском истеблишменте, является новый саммит Россия-США на высшем уровне. Эта вторая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена будет иметь даже большее значение, чем первая, имевшая место летом 2021 года в Женеве. Де-факто женевский саммит был подготовительным: во время него стороны узнавали цели и задачи друг друга, искали темы для диалога, а также готовили рабочие группы для выработки финальных решений. Вторая встреча президентов Путина и Байдена должна определить и утвердить базовые договоренности двух держав, инструменты коммуникаций и дальнейшие перспективные цели. Если этот саммит будет сорван, то значительная (возможно даже большая) часть итогов саммита в Женеве окажется обесцененной. После чего Москве и Вашингтону придется выстраивать процесс сближения заново. Времени на последнее у Байдена на его первом и, возможно, последнем президентском сроке просто нет. Американские «ястребы» это осознают и, нагнетая страсти вокруг «грядущего вторжения» России на Украину, стараются новый саммит Россия-США на высшем уровне сорвать. Ну или хотя бы максимально отдалить.

Еще одна важная задача, которую стараются решить сейчас американские «ястребы», — торпедирование отношений Европы с Москвой, в первую очередь — энергетического сотрудничества на базе проекта магистрального газопровода «Северный поток — 2».

Кстати, у нас принято адресовать претензии к руководству США как к некоему идеологически монолитному коллективному оппоненту. Это неправильно. Если присмотреться к тому, кто и что делает (или не делает) во время текущей антироссийской информкампании по ту сторону океана, то сразу становится понятно, что никакой монолитностью в американских верхах и не пахнет. Так, например, громче всех в американском госаппарате мечут громы и молнии в адрес Москвы Госдеп и Управление директора национальной разведки — именно в этих организациях и доминируют «ястребы». ЦРУ же при этом дистанцировалось от медиаатаки на Россию. Более того, директор ЦРУ Уильям Бернс играл роль личного представителя Байдена на переговорах с российской стороной в Москве и, что уж совсем небывалое дело для практики российско-американских отношений, имел телефонный разговор с президентом РФ.

Также неофициальные, но вполне конструктивные дипломатические контакты с российской стороной продолжала группа высокопоставленных американских дипломатов во главе со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри. К слову, именно Керри считается одним из главных архитекторов саммита в Женеве Путина и Байдена.

Федеральное агентство новостей /

На фоне антироссийского «шторма», бушующего в американских и британских медиа, демонстрировала удивительное молчание американская военная разведка, а военные ведомства РФ и США продолжали непрерывно взаимодействовать на уровне начальников генеральных штабов. Показательно, что, когда главу Пентагона Ллойда Остина попросили прокомментировать ситуацию на российско-украинской границе, тот обратил внимание не на «подготовку Россией агрессии», «концентрацию российских войск у границы» и тому подобное, а на тревожную риторику в информационном пространстве. Понятно, что если бы американские военные всерьез воспринимали заявления своих СМИ и Госдепа о «готовности» России «вторгнуться» на Украину, то вели бы себя иначе.

Показательно, что президент США во время медиаатаки на Россию тоже предпочитает отмалчиваться. Пожалуй, единственный раз за последние дни, когда Байден выразил озабоченность в отношении чего-то, угрожающего Украине, оказался связан не с «опасностью российского вторжения», а с заявления президента этой страны Владимира Зеленского о подготовке в Киеве госпереворота.

Если собрать пазл воедино

Собрав весь этот пазл воедино, можно предположить следующее. Американские «ястребы» (Госдеп плюс Управление директора национальной разведки) стремятся углубить кризис отношений Запада с РФ. Почему сейчас? Потому что после завершения сертификации и запуска «СП-2» это будет сделать куда труднее.

В качестве предлога для дальнейшего разрушения связей Запада с Россией используется «кейс» «подготовки российской агрессии против Украины». Им американские «ястребы» осуществляют антироссийскую идеологическую накачку общественного мнения на Западе, явно надеясь спровоцировать военное столкновение Украины с Россией. Такое событие, по мнению Блинкена и его воинствующих единомышленников, очевидно, должно вызвать сильнейший политический катаклизм, способный сорвать проведение нового саммита Россия-США на высшем уровне. Тот же катаклизм, согласно задумке американских «ястребов», надолго заморозит отношения РФ с европейскими странами. Чем, кстати, будет ослаблена не столько Россия, сколько Европа как экономический и политический субъект.

ЦРУ и американская армия, по-видимому, этот авантюрный план особо не поддерживают. Ну а американский президент банально хочет удержать контроль над ситуацией. Для этого он силами своего ближнего круга (Бернс, Керри) старается сохранить прямую коммуникацию с Кремлем. По «штатной» схеме поддерживать эту коммуникацию Байдену мешает, скорее всего, саботаж Госдепа.

Дополнительными деталями вышеописанной композиции являются:

— ситуационный союз американских «ястребов» и ведущих свою игру британских элит, стремящийся ослабить не только РФ, но и Европу;

— НАТО, старающееся избежать опасности военного столкновения с Россией на украинском поле и одновременно не рискующее вступать в пререкания с Госдепом. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу пришлось стать настоящим мастером словесной эквилибристики. С одной стороны, по его мнению, Альянс «считает неприемлемой даже мысль о том, что у России может быть своя сфера влияния». А с другой стороны, Столтенберг раз за разом напоминает, что Украине не следует рассчитывать на получение от НАТО «гарантий безопасности и коллективной обороны»;

— Украина.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

На последней следует остановиться отдельно.

Спустя восемь лет после начала Евромайдана можно уверенно констатировать, что жизнь на Украине лучше не стала. На катастрофические последствия февральского госпереворота 2014 года и президентства Петра Порошенко (гражданская война, геноцид русских, депопуляция, утрата суверенитета, разрушение промышленности) наложились провалы, допущенные командой нового президента Украины Владимира Зеленского. Стремясь любой ценой удержать власть, Владимир Александрович вступил в открытый конфликт с наиболее влиятельным украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Фоном этой «схватки бульдогов под ковром» на Украине выступают: продолжающаяся милитаризация страны (непрерывный рост военных расходов аукается столь же непрерывным повышением налогов), «взлет в космос» тарифов на электричество, а также неумолимо приближающийся энергетический кризис, создателем которого является не кто иной, как сам Зеленский. При этом украинский президент успел испортить отношения сначала с Эммануэлем Макроном, а затем и с Ангелой Меркель, из-за чего в Европе сейчас является чем-то вроде персоны нон грата. Это обстоятельство делает Зеленского все более зависимым от Вашингтона и Лондона. Ну и, разумеется, еще есть конфликт в Донбассе, переживающий очередной период частичной разморозки.

Вряд ли я погрешу против истины, если скажу, что Украина входит в период усиливающейся турбулентности и нарастающих центробежных процессов, из которого может и не выйти в своем прежнем виде. Оказавшись в крайне неустойчивом и ослабленном состоянии, страна становится послушным инструментом в руках американских «ястребов» и британских элит. Какие они преследуют цели, мы уже говорили.

Самым подходящим местом для провокации против России (и, добавлю, Европы) остается Донбасс, где полыхнуть может в любой момент. Неспроста на этом 1 декабря акцентировал внимание российский МИД. Эскалацию могут спровоцировать самые разные силы: американцы и британцы, радикалы среди украинских военных (захотевшие повысить свою значимость в условиях кризиса, чтобы выйти на политическую арену уже в качестве самостоятельных игроков) и, разумеется, Зеленский (чтобы как-то выйти из политического кризиса и заретушировать социально-экономические проблемы).

Окончательная разморозка украинской стороной конфликта в Донбассе, чреватая резким осложнением политической ситуации в Европе, массовой гибелью гражданского населения на юго-востоке Украины, а также усилением геноцида русских на Украине, выгодна многим в США и Великобритании. Я бы даже сказал, слишком многим. При этом интересанты такой разморозки надеются «повесить» издержки конструируемого руками украинцев катаклизма на европейские страны (вспомним заявление СВР) и Россию.

ПолитЭксперт /

Что же остается Москве?

В сухом остатке получаем циничную и очень опасную схему, в рамках которой ВСУ совершают крупную военную провокацию в Донбассе, рассчитанную на втягивание Москвы в прямой военный конфликт с Киевом. Наибольший ущерб от такого варианта развития событий понесет, конечно, Украина. Но ее интересы американских «ястребов» совершенно не волнуют.

Что такой схеме может противопоставить Москва? В идеале — форсирование переговорного процесса по теме Украины с Вашингтоном (с лишенным суверенитета Киевом о чем-то говорить бесполезно). Однако следует понимать, что сделать это будет крайне непросто. Достижению каких-то внятных договоренностей мешают не только накопившиеся в американо-российских отношениях противоречия, но и то обстоятельство, что американский истеблишмент расколот на несколько враждующих фракций, которые используют внешнюю политику в своих целях.

Второе напрашивающееся решение — попытка оказать сдерживающее влияние на Киев посредством задействования нормандского переговорного формата. Некоторое время РФ шла именно этим путем. Результат — «Украинская власть не выполнила ни одного из своих обязательств, принятых в “нормандском формате”», а Париж и Берлин уже многие годы обещают Москве подействовать на Киев, однако этого не происходит.

Что же остается Москве? Поскорее влезать в прямой военный конфликт с Киевом? Отнюдь. Как мы помним, главным своим геополитическим противником в США считают КНР. По этой причине наблюдаемое сейчас сближение Москвы и Пекина воспринимается в Вашингтоне особенно негативно. Раз так, то Россия получает возможность давить на эту болевую точку американцев и увязывать ее с украинским «кейсом». Подталкиваете ВСУ к наступлению в Донбассе? Тогда не обижайтесь, если мы нарастим частоту совместных патрулирований Дальней авиации России и Китая, а также увеличим количество российско-китайских морских учений. И так далее, и тому подобное.

Судя по тому, что одновременно с западной медиаатакой на Россию участились контакты министров обороны, а также глав правительств РФ и КНР, в Москве прекрасно понимают, что может остудить горячие головы американских «ястребов».