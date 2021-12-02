Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 11:10
11:08
Общество
Акушер Минздрава России Шмаков заявил о безопасности прививки от COVID-19 для беременных
11:06
Общество
Жители Благовещенска боятся потерять доступ к банкоматам из-за QR-кодов
11:04
Общество
Службы Сочи перевели в усиленный режим работы из-за штормового предупреждения
11:04
Происшествия
Подозреваемому в незаконной охоте депутату Рашкину грозит до пяти лет тюрьмы
11:00
Весь мир
Министр финансов Турции ушел в отставку из-за разногласий с Эрдоганом
10:59
Политика
Политолог Миронов предупредил о готовящихся избиениях беженцев польскими силовиками
10:58
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массового ДТП на востоке Китая
10:58
Общество
Бездетная Татьяна Тарасова призналась, что хотела бы дочь
10:54
Экономика
Добыча газа в РФ выросла за 11 месяцев 2021 года на 10,6%
10:54
Общество
Глава Крыма Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание украинских диверсантов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Центробанк РФ инициировал блокировку 24,4 тысячи мошеннических номеров телефонов

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 10:32
Экономика
Центробанк РФ инициировал блокировку 24,4 тысячи мошеннических номеров телефонов
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Алла Ларионова

Москва, 2 декабря. Банк России в третьем квартале 2021 года инициировал блокировку 24,4 тысячи телефонных номером мошенников. Об этом говорится в обзоре регулятора «Инциденты информационной безопасности».

По данным Центробанка, кибермошенники в третьем квартале пытались похитить у россиян 3,2 млрд рублей, из которых 7,7% удалось вернуть. В прошлом году доля возмещенных средств за аналогичный период составила 13,1%.

Всего за период с июля по сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал свыше 256 тысяч операций, осуществленных без согласия клиентов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Объем таких операций оценивается в 3,206 млрд рублей.

Журналисты ранее раскрыли новую схему хищения денежных средств, используемых мошенниками. Как отмечается, она включает в себя сразу несколько приемов и рассчитана на активных интернет-пользователей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Центробанк РФ инициировал блокировку 24,4 тысячи мошеннических номеров телефонов
мошенники центробанк рф блокировка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать