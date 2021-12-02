Центробанк РФ инициировал блокировку 24,4 тысячи мошеннических номеров телефонов

Москва, 2 декабря. Банк России в третьем квартале 2021 года инициировал блокировку 24,4 тысячи телефонных номером мошенников. Об этом говорится в обзоре регулятора «Инциденты информационной безопасности».

По данным Центробанка, кибермошенники в третьем квартале пытались похитить у россиян 3,2 млрд рублей, из которых 7,7% удалось вернуть. В прошлом году доля возмещенных средств за аналогичный период составила 13,1%.

Всего за период с июля по сентябрь 2021 года регулятор зафиксировал свыше 256 тысяч операций, осуществленных без согласия клиентов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Объем таких операций оценивается в 3,206 млрд рублей.

Журналисты ранее раскрыли новую схему хищения денежных средств, используемых мошенниками. Как отмечается, она включает в себя сразу несколько приемов и рассчитана на активных интернет-пользователей.