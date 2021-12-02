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SCMP: США и Китай готовят переговоры по военной линии

Армия
SCMP: США и Китай готовят переговоры по военной линии
Федеральное агентство новостей

Пекин, 2 декабря. Китай и США планируют провести переговоры по военным вопросам на высоком уровне. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на осведомленные источники.

В консультациях примут участие глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ, а также заместитель председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цилян.

Договоренность о проведении переговоров между военными была достигнута в ходе состоявшейся в ноябре онлайн-встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Это один из консенсусов, достигнутых на саммите. Два лидера дали распоряжение военным обсудить договоренности», — отметил источник.

Ранее американские СМИ сообщили, что летом 2021 китайские военные испытали новую гиперзвуковую ракету, которая полностью облетела земной шар. Многие эксперты отмечают, что испытания продемонстрировали превосходство Китая над США в сфере разработки гиперзвукового вооружения, передает INFOX.

При этом летом 2021 года Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.

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