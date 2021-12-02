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Российский посол Антонов призвал США пересмотреть подход к пропаганде нацизма

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 10:28
Политика
Российский посол Антонов призвал США пересмотреть подход к пропаганде нацизма
mil.ru  /  Официальный сайт министерства обороны России

Вашингтон, 2 декабря. Российская сторона рассчитывает, что американские власти перестанут расценивать пропаганду нацизма в качестве «проявления свободы выражения мнения», заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

До этого российский дипломат подверг критике Белый дом за то, что он разжигает идеологическую конфронтацию за счет «Саммита за демократию», передает радио Sputnik.

«Вместо того чтобы решать внутренние проблемы в области расовой дискриминации и распространения неонацизма, администрация США продолжает "уличать" другие страны в "нарушениях" прав человека. Выставляет себя "главным поборником" свобод в мире. Занята поиском внешних "врагов", пытаясь делить государства на "демократические" и "не очень"», — объяснил Антонов.

По словам руководителя дипломатической миссии, Москва не поддерживает такие подходы. Российская сторона надеется, что Соединенные Штаты не будут расценивать пропаганду нацизма в качестве «проявления свободы выражения мнения», сказано на странице посольства в Facebook.

Как стало известно ранее, Антонов обвинил Вашингтон в лицемерии из-за высылки дипломатов. По его словам, США пытаются ввести в заблуждение местную и мировую общественность.

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Все новости / Политика / Российский посол Антонов призвал США пересмотреть подход к пропаганде нацизма
антонов сша пропаганда
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