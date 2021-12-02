Суточные рекорды отбора газа фиксируются в европейских хранилищах

Санкт-Петербург, 2 декабря. «Газпром» сообщает, что объем голубого топлива в подземных хранилищах Европы к окончанию ноября оказался примерно на 23,4% меньше, чем в 2020 году.

Европейский союз продолжает активный отбор природного газа из местных топливных хранилищ, указывают представители российского газового холдинга. Отмечается, что объем ПХГ уже на 20,8 млрд кубических метров меньше, чем наблюдалось в предыдущем году.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, к концу прошлого месяца было отобрано свыше 18% от объема энергоносителя, который был закачан в резервуары в летний период. В периоды с 16 по 18 ноября, а также с 23 по 25 ноября эксперты фиксировали суточные максимумы по отбору для конкретных дат за многие годы наблюдений.

Отмечается, что отечественный концерн исправно продолжает закачивать природный газ в пять подземных хранилищ, расположенных в Европе. Известно, что корпорация также нарастила экспорт сырья в страны дальнего зарубежья на 6,6%. Пресс-служба «Газпрома» дополнительно сообщает, что газовые запасы в украинских резервуарах ниже 2020 года на 38,7% или 10,3 млрд «кубов».