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Военный эксперт Леонков: российский ПТРК «Корнет» можно установить на любой тип техники

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 10:14
Армия
Военный эксперт Леонков: российский ПТРК «Корнет» можно установить на любой тип техники
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Москва, 2 декабря. Новая модификация российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет-ЭМ» адаптирована к применению с любого носителя, который подойдет под требования грузоподъемности. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Леонков.

По его словам, практически любой современный автомобиль может выступать носителем «Корнета-ЭМ». При этом обновленный противотанковый комплекс значительно усилит возможности российских военных по поражению вражеской бронетехники с высокой точностью, передает ТАСС.

«Ракета располагается в таком стандартном транспортном пусковом модуле, который за счет определенных приспособлений можно разместить что на башне какой-нибудь БТР, БМП, что сделать его в качестве комплекта уже не в боевом модуле или вообще оснастить им какие-то роботизированные комплексы», — пояснил Леонков.

Максимальная дальность стрельбы комплекса «Корнет-ЭМ» достигает восьми километров. При этом базовые версии могли поражать цели на расстоянии не более 5,5 километра.

Ранее стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» представит приспособленный для пустынь новейший российский танк Т-90МС на международной выставке оборонной промышленности EDEX-2021 в Каире. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный двигатель, новый кондиционер, улучшенную электронику и усиленное бронирование.

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Все новости / Армия / Военный эксперт Леонков: российский ПТРК «Корнет» можно установить на любой тип техники
россия леонков птрк корнет-эм
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