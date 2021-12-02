Военный эксперт Леонков: российский ПТРК «Корнет» можно установить на любой тип техники

Москва, 2 декабря. Новая модификация российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет-ЭМ» адаптирована к применению с любого носителя, который подойдет под требования грузоподъемности. Об этом заявил военный обозреватель Алексей Леонков.

По его словам, практически любой современный автомобиль может выступать носителем «Корнета-ЭМ». При этом обновленный противотанковый комплекс значительно усилит возможности российских военных по поражению вражеской бронетехники с высокой точностью, передает ТАСС.

«Ракета располагается в таком стандартном транспортном пусковом модуле, который за счет определенных приспособлений можно разместить что на башне какой-нибудь БТР, БМП, что сделать его в качестве комплекта уже не в боевом модуле или вообще оснастить им какие-то роботизированные комплексы», — пояснил Леонков.

Максимальная дальность стрельбы комплекса «Корнет-ЭМ» достигает восьми километров. При этом базовые версии могли поражать цели на расстоянии не более 5,5 километра.

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