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Ouest France: Франция может вызвать отторжение у ЕС из-за своей активной позиции

Политика
Ouest France: Франция может вызвать отторжение у ЕС из-за своей активной позиции
pexels.com  /  Dimitry Anikin

Париж, 2 декабря. Франция может вызвать отторжение со стороны Евросоюза из-за своей слишком активной позиции. Об этом говорится в документе, который был направлен французскому правительству, передает Ouest France.

Согласно тексту сообщения, Парижу следует вести себя скромнее во время председательства в Европейском союзе в первой половине 2022 года.

«Активная роль Франции и президента республики всеми признана, но может стать объектом критики и вызвать сопротивление», — сказано в докладе, заказанном госсекретарем по европейским делам Клеманом Боном.

Члены комитета, в состав которого вошли двенадцать ученых и экспертов, составивших документ, отметили, что французская сторона своей активной позицией может вызвать отторжение у ЕС.

Как стало известно ранее, опрос телеканала France 2 показал доверие жителей Франции к женщине-президенту. Обозреватель Натали Сан-Кри сообщила, что о такой своей позиции заявили 80% респондентов.

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евросоюз франция клеман бон
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