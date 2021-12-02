«СтарХит» показал кадры лежащего на кровати Градского на съемках «Голоcа»

Москва, 2 декабря. Состояние композитора Александра Градского незадолго до смерти было тяжелым. Однако он продолжал работать. На съемки проекта «Голоc» его доставляли на каталке.

Градский в последний для себя день съемок музыкального шоу жаловался своему коллеге Леониду Агутину на плохое состояние. Он обещал артисту, что обязательно займется своим здоровьем.

Александр Градский, несмотря на боли в ногах и плохое самочувствие, продолжал работать в шоу «Голоc». Боялся, что подведет коллег — других наставников шоу, генерального директора Первого канала Константина Эрнста и продюсера Юрия Аксюту. Несколько раз артисту было настолько плохо, что приходилось приезжать в павильон на каталке. Кадры опубликовало издание «СтарХит».

«Александра Борисовича привозили на носилках, таких, знаете, медицинских, на колесика. Перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно. Он, конечно, уже еле говорил, но всех успокаивал, да и вообще был настроен оптимистично, мол, к следующим-то выпускам подойдет уже огурчиком», — приводит издание «СтарХит» слова члена съемочной группы.

Александра Градского накануне проводили в последний путь. Траурная церемония прошла в театре «Градский Холл», куда пришли друзья, коллеги и поклонники артиста. Композитор покоится на Ваганьковском кладбище. Певец умер 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт.