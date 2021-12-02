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Холодная зима проделала финансовую дыру в бюджете Великобритании

Экономика
Холодная зима проделала финансовую дыру в бюджете Великобритании
Федеральное агентство новостей

Лондон, 2 декабря. Британцев готовят к резкому росту цен на энергоносители. Самая дорогая зима всех времен неизбежна, сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранную прессу.

Эксперты прогнозируют финансовую дыру в 3,2 миллиарда фунтов из-за рекордных цен на газ, нефть и уголь. «Латать» бреши в казне придется за счет населения Соединенного Королевства.

В середине сентября выработка мегаватт-часа стоила 540 фунтов. Сейчас британские генерирующие компании попросят за аналогичный объем 1500 фунтов. Рост цен на торгах связан с просадкой выработки электроэнергии возобновляемыми источниками. Потребление угля увеличилось с двух до пяти процентов.

Постоянный партнер Лондона, Франция, отказывается от наращивания поставок. Стоимость мегаватт-часа для французских потребителей тоже увеличилась до 302 евро, поставив новый антирекорд. В этих условиях Париж неспособен поддержать Великобританию.

Из британского государственного бюджета выделено 1,7 миллиарда фунтов компании-оператору Bulb Energy. Но это не спасет ситуацию. Средний чек на оплату электричества домохозяйства в Великобритании неизбежно вырастет до тысячи трехсот фунтов в год (более ста двадцати тысяч рублей).

Российские поставщики голубого топлива наращивают экспорт в условиях европейского энергокризиса. Италия, к примеру, в этом году получила на 15,9% больше энергоресурсов.

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нефть великобритания газ уголь энергетика рост цен
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