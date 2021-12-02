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SuperJob: жители России хотели бы зарабатывать почти по 200 тысяч рублей

Экономика
SuperJob: жители России хотели бы зарабатывать почти по 200 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 2 декабря. Сервис по поиску работы SuperJob приводит статистические данные по устремлениям россиян по части желаемой заработной платы. Об этом пишет РБК.

Эксперты компании SuperJob пришли к выводу, что в среднем российские граждане, чтобы быть счастливыми, хотели бы получать на работе примерно 178 тыс. рублей ежемесячно.

Если сравнивать данную сумму с январем, то она увеличилась на 12 тыс. рублей. В тот момент среднестатистический россиянин мечтал о 166 тыс. рублей в месяц. Желания по зарплате в мае достигали 173 тыс. рублей. Специалисты фиксируют, что показатель текущего года стал наиболее высоким с 2017 года, когда граждане РФ сообщали о зарплатных предпочтениях в 184 тыс. рублей в месяц.

Данное исследование проходило в формате опроса с 1 по 29 ноября по всем российским округам. В проекте приняли участие 2,5 тыс. человек (общий опрос), а также 19,5 тыс. россиян из городов, население которых превышает 500 тыс. человек. По тысяче респондентов участвовали в Москве и Петербурге, а в других городах приняли участие по 500 жителей.

Согласно информации Федеральной службы государственной статистики, медианная среднемесячная зарплата в национальной экономике за прошлый год достигла 32 422 рублей (+6,4% к 2019 году). Термин медианная зарплата предполагает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже индикатора, а другая половина мест — выше.

Примерно 20% жителей России брали микрокредиты на протяжении последних трех лет, а почти половина россиян ожидает, что оформит подобные займы в скором времени. Соответствующую статистику приводит Qiwi.

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зарплата деньги опрос superjob
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