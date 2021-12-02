Минобороны РФ опубликовало видео развертывания комплексов «Бастион» на острове Матуа

Хабаровск, 2 декабря. Расчеты противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) были доставлены на остров курильский Матуа и уже приступили к боевому дежурству.

Вахта комплексов «Бастион» на острове Матуа будет вестись в круглосуточном режиме, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ. Видео переброски береговых ракетных комплексов на уделенный остров в центральной части Курильской гряды предоставлено телеканалом «Звезда».

«Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest проанализировали причины модернизации и усиления российского Тихоокеанского флота. О сроках поступления на вооружение ТОФ атомных субмарин проектов «Борей-А» и «Ясень-М» информировал «Царьград».