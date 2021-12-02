Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 11:09
11:06
Общество
Жители Благовещенска боятся потерять доступ к банкоматам из-за QR-кодов
11:04
Общество
Службы Сочи перевели в усиленный режим работы из-за штормового предупреждения
11:04
Происшествия
Подозреваемому в незаконной охоте депутату Рашкину грозит до пяти лет тюрьмы
11:00
Весь мир
Министр финансов Турции ушел в отставку из-за разногласий с Эрдоганом
10:59
Политика
Политолог Миронов предупредил о готовящихся избиениях беженцев польскими силовиками
10:58
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массового ДТП на востоке Китая
10:58
Общество
Бездетная Татьяна Тарасова призналась, что хотела бы дочь
10:54
Экономика
Добыча газа в РФ выросла за 11 месяцев 2021 года на 10,6%
10:54
Общество
Глава Крыма Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание украинских диверсантов
10:51
Политика
Немецкий политик Бербок призвала выработать общую европейскую политику в отношении Китая
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минобороны РФ опубликовало видео развертывания комплексов «Бастион» на острове Матуа

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 10:09
Армия
Минобороны РФ опубликовало видео развертывания комплексов «Бастион» на острове Матуа
function.mil.ru  /  Пресс-служба Западного военного округа

Хабаровск, 2 декабря. Расчеты противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) были доставлены на остров курильский Матуа и уже приступили к боевому дежурству.

Вахта комплексов «Бастион» на острове Матуа будет вестись в круглосуточном режиме, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ. Видео переброски береговых ракетных комплексов на уделенный остров в центральной части Курильской гряды предоставлено телеканалом «Звезда».

«Для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям», — отмечается в опубликованном релизе.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest проанализировали причины модернизации и усиления российского Тихоокеанского флота. О сроках поступления на вооружение ТОФ атомных субмарин проектов «Борей-А» и «Ясень-М» информировал «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны РФ опубликовало видео развертывания комплексов «Бастион» на острове Матуа
курилы матуа тоф бастион
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать