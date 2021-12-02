Жители Благовещенска боятся потерять доступ к банкоматам из-за QR-кодов

Благовещенск, 2 декабря. Жители Благовещенска опасаются, что они не смогут пользоваться банкоматами без сертификата о вакцинации.

В связи с тем, что среди горожан начали распространяться панические настроения относительно необходимости с 15 декабря предъявлять QR-коды для того, чтобы посетить банки и микрофинансовые организации, Сбербанк выступил со специальным заявлением, сообщает AmurInfo.

Как пояснили в пресс-службе банка, QR-код, запрашиваемый банкоматом, не связан с сертификатом, подтверждающим наличие прививки от COVID-19. Отмечается, что подобная система введена для удобства пользователей. Банкомат считывает QR-коды с квитанций. Раньше надо было тратить время на ручной ввод реквизитов, а теперь достаточно отсканировать штрихкод.

Ранее ФАН сообщал о решении губернатора Амурской области Василия Орлова, подготовить и реализовать комплекс мероприятий по введению QR-кодов о вакцинации на территории Благовещенска. Цель — борьба с распространением коронавируса.