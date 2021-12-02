Сенатор Пушков заявил о дезорганизации американского общества из-за «демона» BLM

Москва, 2 декабря. Движение Black Lives Matter является мощным фактором дезорганизации американской общественной жизни, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Российский сенатор отреагировал на статью FOX Business, в которой было сказано про призыв к бойкоту «белых компаний» со стороны BLM и «белый националистический капитализм».

«Американские правители еще не осознали до конца, какого демона они выпустили наружу», — написал политик в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков подчеркнул, что далеко не капиталисты занимаются так называемым «похищением черных жизней». Больше всего темнокожих в США убивают «сами черные», заключил сенатор.

Как стало известно ранее, движение BLM пригрозило властям Нью-Йорка беспорядками и кровопролитием. Представители организации требуют провести реформы в полиции.