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Сенатор Пушков заявил о дезорганизации американского общества из-за «демона» BLM

Политика
Сенатор Пушков заявил о дезорганизации американского общества из-за «демона» BLM
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 декабря. Движение Black Lives Matter является мощным фактором дезорганизации американской общественной жизни, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Российский сенатор отреагировал на статью FOX Business, в которой было сказано про призыв к бойкоту «белых компаний» со стороны BLM и «белый националистический капитализм».

«Американские правители еще не осознали до конца, какого демона они выпустили наружу», — написал политик в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков подчеркнул, что далеко не капиталисты занимаются так называемым «похищением черных жизней». Больше всего темнокожих в США убивают «сами черные», заключил сенатор.

Как стало известно ранее, движение BLM пригрозило властям Нью-Йорка беспорядками и кровопролитием. Представители организации требуют провести реформы в полиции.

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сша пушков blm
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