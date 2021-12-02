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Подписчики пристыдили Билана за отсутствие на церемонии прощания с Градским

Шоу-бизнес
Подписчики пристыдили Билана за отсутствие на церемонии прощания с Градским
Prt Scr instagram.com  /  @bilanofficial

Москва, 2 декабря. Знаменитый певец Дима Билан не пришел на церемонию прощания с композитором Александром Градским, с которым они сидели в креслах наставников на шоу «Голоc». Этот факт очень не понравился некоторым поклонникам исполнителя.

В день похорон Градского Билан опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором намекнул на причину отсутствия на прощании с музыкантом. Похоже, исполнитель не смог посетить гражданскую панихиду в силу занятости.

«А съемок сегодня много! Артистическая жизнь не останавливается!» — поделился певец.

Однако многие подписчики артиста напомнили ему в комментариях, как он публично выражал скорбь после смерти Градского. Поклонники пристыдили Билана за то, что он пропустил гражданскую панихиду. По мнению этой части пользователей Сети, исполнитель должен был найти время, чтобы проститься с коллегой, которого он называл отцом.

«Дима, почему вы не были на прощании с Градским? Вы же так скорбели»;

«К чему были все эти показушные посты об утрате Александра Борисовича? Вы же просто могли 30 минут уделить коллеге»;

«Тоже не понимаю — столько говорить и спекулировать, в итоге не прийти проводить даже», — возмутились подписчики.

Подписчики пристыдили Билана за отсутствие на церемонии прощания с Градским
Pr Scr instagram.com / @bilanofficial

В результате Дима Билан ограничил возможность комментирования своего поста. При этом у певца нашлось много защитников, считающих, что он имел право не приходить на прощание.

Напомним, Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Незадолго до смерти его госпитализировали с подозрением на инсульт. Композитора похоронили на Ваганьковском кладбище 1 декабря.

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билан градский знаменитости
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