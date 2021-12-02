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Правозащитник Чемерис спрогнозировал новый социальный майдан на Украине

Политика
Правозащитник Чемерис спрогнозировал новый социальный майдан на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 2 декабря. Новый социальный майдан может уничтожить весь класс олигархов на Украине. С таким заявлением выступил профсоюзный деятель Владимир Чемерис.

По словам правозащитника, когда-то в стране не было олигархов, зато существовала бесплатная медицина и образование. Однако теперь появилась система крупного и зависимого капитализма, которая продемонстрировала свою неэффективность.

«Основания для революции есть давно. У нас прошло уже где-то пять майданов, они имели разные поводы, но у них была одна причина — социальная. Поскольку социальные противоречия существуют, и они не могут быть преодолены в рамках существующей политической системы, их нельзя устранить выборами», — отметил эксперт.

Чемерис добавил, что указанные противоречия могут вызвать массовые волнения среди населения. Главное, чтобы новую революцию не контролировали представители крупного бизнеса. Это должен быть социальный майдан, который ликвидирует олигархов как класс, передает «Украина.ру».

Как стало известно ранее, политолог Александр Семченко указал на обреченность президента Украины Владимира Зеленского после слов о готовящемся перевороте. По его мнению, глава государства сумел настроить против себя и простой народ, и влиятельных олигархов.

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украина майдан олигархи
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