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Газета «Речь Посполита» сообщила, что Украина брошена Западом, и призвала к уступкам
Политика
Газета «Речь Посполита» сообщила, что Украина брошена Западом, и призвала к уступкам
Федеральное агентство новостей  / 

Статья, опубликованная одной из крупнейших польских ежедневных газет под названием «Одинокая Украина», является типичной для Запада смесью лжи и правды. Автор абсолютно правильно говорит о том, что Украина не нужна НАТО, но затем излагает набор нелепых русофобских клише: призывая к миру с Россией, скорее всего, подразумевает совсем иное. Об этом ФАН рассказали политологи Алексей Мухин и Владимир Корнилов, комментируя статью польского журналиста Ежи Хащиньского.

Ранее издание Rzeczpospolita сообщило, что «Россия готова вторгнуться на Украину», а в случае конфликта Украине надо рассчитывать только на себя, несмотря на посылы помощи США и ЕС. В статье безапелляционно утверждается, что «все западные страны ощутили враждебные действия России», но санкции на РФ не действуют. Автор делает неожиданный вывод, что Украина брошена Евросоюзом, и всем следует идти на уступки Москве.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что рассуждения в издании «Речь Посполита» — обычная мелкая провокация. Автор вышедшей статьи — обычный тролль, который пытается привлечь внимание к себе и своему тексту.

Газета «Речь Посполита» сообщила, что Украина брошена Западом, и призвала к уступкам
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

«Польский журналист сказал правду о том, что за Украину, если ее власти все-таки приведут страну к войне, Запад воевать не будет. Об этом не раз публично заявляли первые лица Североатлантического альянса. Объясняют они это просто: Украина не член НАТО. Более того, европейская общественность стала понимать, что США, много лет претендовавшие на роль мирового гегемона, как показал энергетический кризис, не являются защитниками Европы», — отметил собеседник ФАН.

Политолог признался, что та часть публикации, в которой пан Хащиньский перечисляет злодеяния, якобы регулярно совершаемые Россией в отношении Европы, заставила его предположить, что у автора упомянутой статьи в какой-то момент творческого процесса произошла истерика.

«Ряд затасканных стереотипов о том, что власти нашей страны убивают боевыми отравляющими веществами «оппозицию» и перебежчиков — изменников родины, что русские хакеры мешают выборам во всем мире, а президент нашей страны придумал газопровод в Европу, потому что хочет шантажировать Евросоюз, создавался западной пропагандой на протяжении нескольких лет. Эти мифы не имеют никакого отношения к реальности, но они стали жить своей жизнью. Ангажированные журналисты и псевдоэксперты используют эти страшилки в дискуссиях и своих рассуждениях. Серьезные люди эту галиматью не повторяют», — пояснил публицист.

Эксперт высказал мнение, что польский журналист взял заезженные антироссийские клише и просто соединил их в своей статье, попытавшись создать так называемый шлягер, но у него ничего достойного внимания не вышло. По словам Мухина, предложение Хащиньского пойти на уступки России после списка мнимых преступлений Москвы — издевка, цель которой — дать читателю посыл, противоположный озвученному выводу, хотя в каждой шутке есть доля шутки. Многие жители Европы стали осознавать, что ни США, ни НАТО в случае реальной опасности их не защитят.

Газета «Речь Посполита» сообщила, что Украина брошена Западом, и призвала к уступкам
Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Эксперт по международным отношениям Владимир Корнилов назвал польскую публикацию «сборником обыденностей», которые давно звучат из уст американских и европейских политиков и журналистов.

«С точки зрения Запада Россия якобы отравила боевым ядом «Новичок» семейство Скрипалей, которые остались живы, как и остальные «жертвы Кремля», а «Северный поток — 2» является средством шантажа. Это нарратив, который американские и европейские средства массовой информации повторяют без остановки. Это также твердят западные политики с трибун. Поэтому польская статья не должна вызывать у нас никаких удивлений», — добавил общественный деятель.

Политолог отметил, что мысль о необходимости перейти к конструктивному диалогу коллективного Запада и России выглядела бы абсолютно верной, но в публикации она следует после серии нелепых обвинений в адрес нашей страны, которые должны подтолкнуть читателя к обратным выводам. Это, скорее всего, и пытается осуществить автор, утверждающий, что «одинокая Украина обречена перед страной-агрессором».

Ранее ФАН объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский врет о подготовке госпереворота. Он ведет антироссийскую риторику, погрузился во внутренние политические интриги и пытается стать олигархом.

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Все новости / Политика / Газета «Речь Посполита» сообщила, что Украина брошена Западом, и призвала к уступкам
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