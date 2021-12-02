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Глава «Белорусов Крыма» Чегринец рассказал о финальной точке Лукашенко в признании полуострова

Политика
Глава «Белорусов Крыма» Чегринец рассказал о финальной точке Лукашенко в признании полуострова
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Сергеева

Симферополь, 2 декабря. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым поставит точку в вопросе признания Минском российского статуса полуострова. Об этом сказал глава региональной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Белоруссия, по его словам, признала Крым российским еще в 2014 году. Об этом недавно говорил и сам Лукашенко, сообщает радио Sputnik. Президент подчеркивал: полуостров стал частью РФ де-факто и де-юре.

«Теперь осталось поставить финальную точку. И это будет сделано в момент визита Александра Григорьевича в Крым», — сказал Роман Чегринец РИА Новости.

Община не раз приглашала Лукашенко на полуостров. В последний раз президенту предлагали приехать 9 декабря, в юбилей белорусского поэта Максима Богдановича.

Ранее Александр Лукашенко договорился с российским лидером Владимиром Путиным о посещении Крыма. В первую очередь он приедет в Севастополь.

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Все новости / Политика / Глава «Белорусов Крыма» Чегринец рассказал о финальной точке Лукашенко в признании полуострова
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