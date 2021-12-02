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Туристический центр «Поднебесье» планируется открыть в Хакасии

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 09:54
Общество
Туристический центр «Поднебесье» планируется открыть в Хакасии
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Абакан, 2 декабря. Решение об открытии в Хакасии туристического центра «Поднебесье» было принято главой республики Валентином Коноваловым и руководителем корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым.

Государственная корпорация под названием «Туризм.РФ» создана для того, чтобы люди больше путешествовали в регионах и за их пределы. Вместе с субъектами российской федерации она формирует кластеры для отдыха на основе государственно-частного партнерства и инвестирует в создание инфраструктуры. Главным итогом работы должно стать создание туристического центра «Поднебесье».

В рамках сотрудничества с «Туризм.РФ» Хакасия проведет аудит своих привлекательных для путешественников объектов, проанализирует природный потенциал территорий республики. Запланирована разработка дорожно-транспортной карты позволяющей сформировать современную и экологичную зону, в которую будут приезжать россияне со всей страны.

Правительство Хакасии стремится привлекать внимание туристов к своей республике чем-то милым и запоминающихся. Недавно в регионе были выпущены монеты с медвежонком Умкой.

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хакасия туризм коновалов
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