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Олег Тиньков объяснил, почему сделка с «Яндексом» не состоялась

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 09:52
Экономика
Олег Тиньков объяснил, почему сделка с «Яндексом» не состоялась
vk.com  /  Тинькофф

Москва, 2 декабря. Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков рассказал в документальном фильме «Он такой один», почему «Яндекс» не стал покупать кредитную организацию. Об этом пишет РБК.

Премьера документального кино о «Тинькофф» состоялась в российской столице 1 декабря. Журналист Андрей Лошак снял картину о финансовой компании, где ее главный руководитель поделился некоторыми подробностями о ведении бизнеса.

Как считает отечественный предприниматель, TCS Group не сумела договориться с крупным IT-гигантом из-за подорожания ценных бумаг, а также из-за особой позиции руководства «Яндекса».

Тиньков рассказывает, что он вел сделку примерно месяц, пока сам находился в инфекционном боксе. Еще в марте прошлого года у бизнесмена была диагностирована лейкемия. Сообщается, что он борется с болезнью с октября 2019 года.

Предполагалось, что основатель банка сохранит возможности консультирования по бизнесу, но потеряет контроль после того, как финансовая организация перейдет к «Яндексу» и станет «национальным чемпионом». Однако «менеджмент («Яндекса» — Прим. ред.) испугался» использования такой схемы, убежден Тиньков. С точки зрения предпринимателя, в настоящий момент Аркадий Волож, являющийся сооснователем и гендиректором «Яндекса», жалеет о несостоявшейся сделке, так как TCS Group в сентябре предыдущего года была гораздо дешевле, чем сейчас, и стоила «копейки».

Впервые слухи о подписании соответствующего соглашения между компаниями появились в сентябре 2020 года. Тем не менее, 16 октября стало известно об остановке переговорного процесса. Со слов управляющего директора технологической компании Тиграна Худавердяна, оформить сделку не получилось из-за «все новых и новых требований» Тинькова.

При этом ранее «Яндекс» закрыл сделку по приобретению активов банка «Акрополь», а впоследствии переименовал кредитную компанию в «Яндекс-Банк». Организация обошлась IT-фирме в 1,1 млрд рублей.

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Все новости / Экономика / Олег Тиньков объяснил, почему сделка с «Яндексом» не состоялась
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