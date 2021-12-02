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Петербуржцы раскритиковали пункты для обогрева на Московском шоссе

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 12:15
Общество

Движение в Пушкинском районе Петербурга все еще затруднено из-за снегопада, обрушившегося на Северную столицу 30 ноября.

По словам врио главы района Веры Семеновой, основной причиной заторов стали не очищенные вовремя участки для разворота большегрузных фур. Кроме того, из-за снегопада на шоссе произошло несколько ДТП. Пока коммунальные службы пытаются ликвидировать последствия метели, сотрудники МЧС установили два пункта обогрева с горячими напитками на Московском шоссе. Здесь автолюбители могут выпить горячего чаю и зарядить гаджеты. Однако большинство водителей недовольны принятыми мерами, считая их недостаточными и не слишком нужными. 

«С утра, чтобы на работу доехать вовремя, пришлось выезжать часа за три. Ну, ладно мне-то, я на машине доехал за три часа, но как людям на автобусе попасть? Им быстрее пешком дойти», — возмущается один из водителей, Дмитрий Торопов

Нескончаемые пробки вызывают раздражение у большинства водителей.

«Я стоял в этой пробке шесть часов. В 7:30 выехал, приехал в полдвенадцатого в Пулково, а на Василеостровской был в два часа дня. Вы посмотрите, сзади все чисто, а здесь ничего не чищено. Я считаю, что какая-то часть нашей администрации не соблюдает правила», — уверен автолюбитель Вячеслав Ходорев.

Пункты для обогрева, установленные спустя два дня после возникновения проблем с движением на дорогах, его не впечатлили.

«Если бы вовремя поставили, то да. А сейчас все уже привыкли», — считает мужчина.

Петербуржцы признаются: рассчитывать в таких условиях можно только на себя. 

«Нам не помогло. Может, кому еще поможет. Сами себе помогаем, сами», — резюмировал водитель Саид Гериханов.

По информации ФАН, одна из причин продолжающихся неурядиц — плохое финансирование Комитета по благоустройству. Службе выделяется лишь 75% необходимых средств, и расходуются эти деньги не всегда рационально. Сами петербуржцы уверены: администрация губернатора Александра Беглова вновь оказалась преступно не подготовлена к приходу зимы. 

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