Подписчики предупредили Илью Соболева о возможном суде с Рудковской из-за фото Гном Гномыча

Москва, 2 декабря. Подписчики юмориста Ильи Соболева предупредили комика о последствиях шуточного фото с сыном продюсера Яны Рудковской. По их мнению, кадр может обернуться для артиста судебным разбирательством.

Соболев пошутил по поводу тренировочного костюма сына фигуриста Евгения Плющенко и Рудковской Саши, которого ласково называют Гном Гномычем. На экипировке было вышито название бренда — спонсора. Соболев восхитился предпринимательской жилкой родителей маленького спортсмена. Он опубликовал коллаж с фотографией мальчика, в котором также разместил свое фото в костюме, полностью состоящем из рекламных объявлений.

«У Гном Гномыча классный брендинг. Думаю, что если он и дальше будет так же классно кататься, то рекламных предложений будет еще больше», — написал комик на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @sobolev_tut

Многих развеселила шутка Соболева. Однако некоторые предупредили юмориста о суде с Рудковской, которая будет недовольна такой шуткой, пишет «Вечерняя Москва».

«Ну все. Жди суд с Яной»; «Рудковская будет в ярости, это точно», — написали интернет-пользователи.

У Яны Рудковской и Евгения Плющенко подрастают двое совместных детей. Спустя четыре года после официального оформления отношений у продюсера родился сын. Осенью прошлого года супруги стали родителями вновь. Ребенок появился на свет благодаря суррогатной матери.