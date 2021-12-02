Частный дом и две хозпостройки сгорели в Мордовии

Саранск, 2 декабря. Частный дом и две хозпостройки сгорели в Дубенском районе Мордовии. В региональном МЧС прокомментировали ЧП. По информации спасателей, возгорание произошло накануне. В течение двух часов сотрудники МЧС тушили загоревшийся дом и расположенные рядом с ним баню и сарай, сообщают «Известия Мордовии».

Отмечается, что спасателям удалось ликвидировать пожар, не допустив полного уничтожения имущества. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас выясняется причина возгорания.

Ранее ФАН сообщал, что жертвами пожара в одноэтажном доме в районе станции Кутамыш под Пермью стали три человека. В тушении возгорания были задействованы 47 человек и 15 единиц спецтехники.