Силуанов назвал бессмысленным снижение налогов для борьбы с ростом цен

Москва, 2 декабря. Снижение налогов будет бессмысленной мерой для борьбы с инфляцией, считает министр финансов России Антон Силуанов. При этом, по его словам, это хороший способ поддержки экономики и производителей.

На форуме «Россия зовет!» главе Минфина был задан вопрос о том, как он оценивает возможность временного снижения НДС для борьбы с инфляцией в РФ. Министр ответил, что подобные меры неправильно принимать для предотвращения роста цен. По его словам, у российского правительства есть другие инструменты для решения этой проблемы.

«Снижение налогов — это вообще-то хорошо для экономики. Но это не приводит к снижению цен», — подчеркнул Силуанов.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что инфляция продолжает представлять опасность для национальной экономики, что вызывает обеспокоенность у экспертов. По данным регулятора, в ноябре инфляция вдвое превысила целевое значение в 4%.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, объяснил, что инфляционные риски сохраняются из-за мягкой денежно-кредитной политики ряда стран. Он также призвал чиновников не только бороться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение.