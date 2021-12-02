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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о полной загрузке горнолыжных курортов России

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 09:35
Общество
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о полной загрузке горнолыжных курортов России
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Москва, 2 декабря. Полная загруженность горнолыжных курортов в России ожидается в период зимних каникул. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Уже к декабрю все отели категории три, четыре и пять звезд полностью забронированы на горнолыжных российских курортах. По словам Догузовой, средняя загрузка гостиниц составит 70–80%.

«Сейчас активно идут бронирования на Новый год. Традиционно наибольшей популярностью пользуется горнолыжный отдых», — подчеркнула эксперт в беседе с «Интерфаксом».

Наиболее популярными среди россиян в этом зимнем сезоне оказались горнолыжные курорты на Красной Поляне, в Архызе, на Домбае, в Приэльбрусье, Хибинах и Мурманской области. Также туристы активно бронируют отели на курортах Белая Гора на Урале, «Горный воздух» на Сахалине и Шерегеш в Кузбассе, добавила Догузова.

Как сообщалось ранее, около четверти российских туристов выбрали курорты Сочи для отдыха зимой. Путешественники уже начали приезжать в Краснодарский край.

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туризм зима горнолыжный курорт
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