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Генсек НАТО Столтенберг: Россия не имеет права на свою сферу влияния

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 09:37
Политика
Генсек НАТО Столтенберг: Россия не имеет права на свою сферу влияния
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 2 декабря. Российская сторона не имеет права на собственную сферу влияния. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает The Telegraph.

По словам руководителя военного блока, Москва не должна препятствовать вступлению Украины в состав Североатлантического альянса, поскольку это решение зависит исключительно от Киева и стран — участниц объединения.

«У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран — провокация, ошибочна», — сказал Столтенберг.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого отмечал, что заявления Запада о «российской агрессии» используются в качестве предлога для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

Йенс Столтенберг ранее заявил, что не может предоставить Украине гарантии защиты. По его словам, это обусловлено тем, что Киев является всего лишь партнером Альянса.

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украина нато столтенберг
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