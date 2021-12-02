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Россияне накопили долгов по кредиткам на 1,2 трлн рублей

Экономика
Россияне накопили долгов по кредиткам на 1,2 трлн рублей
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 2 декабря. Бюро кредитных историй «Эквифакс» поделилось данными по количеству кредиток у жителей России, а также по объему задолженности граждан по таким картам. Соответствующую статистику приводит РИА Новости.

Российские граждане увеличили число кредитных карт у себя на руках. В октябре данный показатель прибавил 2,2%, в результате чего жители страны стали обладать 44,3 млн карт, что является историческим максимумом.

Число активных карточек возросло по окончании октября на 1 млн — ранее фиксировалось наличие 43,3 млн карт. Вместе с количеством карт, растет и объем задолженности. Указанный индикатор повысился на 2,5% и достиг 1,2 трлн рублей — еще один рекорд за всю историю наблюдений за рынком со стороны бюро.

«Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения — все больше сервисов банки "привязывают" к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт», — делится ожиданиями генеральный директор компании Олег Лагуткин.

Октябрь также стал месяцем, когда первый раз за долгое время граждане снизили объем просрочки по кредитным картам. Число «плохих» карт уменьшилось на 0,5% и составило 2,66 млн штук. Долги на таких картах сократились на 0,2% и стали равняться 159,2 млрд рублей.

Прежде чем использовать кредитную карту, важно понять все риски таких сервисов, уверен кандидат экономических наук и доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Давид Тереладзе.

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карты кредитки эквифакс
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