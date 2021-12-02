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Следственный комитет возбудил уголовное дело против коммуниста Рашкина за незаконную охоту

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 09:27
Происшествия
Следственный комитет возбудил уголовное дело против коммуниста Рашкина за незаконную охоту
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 2 декабря. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Он подозревается в незаконной охоте.

По данным следствия, Рашкин в ночь на 29 октября застрелил самку лося на территории Саратовской области. У него не было разрешения на охоту.

«Убив дикое животное, Рашкин принял меры к сокрытию своего оружия, после чего соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины «Лада Ларгус», а затем покинули место охоты. В последующем автомобиль был задержан сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, которым и был выявлен факт незаконной добычи дикого животного», — сообщили в СК РФ.

Ранее Госдума дала согласие на лишение коммуниста депутатской неприкосновенности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Недавно стало известно, что депутат находится в больнице. О состоянии его здоровья не сообщается.

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