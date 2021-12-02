Догузова заявила, что въездной туризм в России может сократиться на 90% к уровню 2019 года

Москва, 2 декабря. Падение въездного туризма в России в 2021 году составит 90% по отношению к допандемийному уровню, такой предварительный прогноз дала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Руководитель ведомства прибыла в Мадрид для участия в Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации ООН. Догузова напомнила, что сокращение турпотока наблюдалось и в 2020 году.

«Падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90% по сравнению с 2019 годом. Напомню, что до пандемии иностранные туристы тратили в России около 11,5 млрд долларов», — сообщила Догузова.

Медленное восстановление въездного туризма связано с тем, что не было полноценно открыто ни одно массовое направление. Авиасообщение восстановлено с 80 странами, напомнила глава Ростуризма.

Мировой туризм сможет вернуться к допандемийным показателям к 2023 году. Такое заявление сделал генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили.

Спрос на новогодние туры в 2021 году практически сравнялся с показателями 2019 года. Россияне стремятся в Турцию, Египет, Мальдивские острова, ОАЭ, также спросом пользуется Мексика, Таиланд, Венгрия, Куба и Доминиканская Республика, пишет издание «Ридус».