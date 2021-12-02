Фото дочери принца Гарри и Меган Маркл может появиться на рождественской открытке

Лос-Анджелес, 2 декабря. Принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, могут в скором времени показать поклонникам, как выглядит их дочь Лилибет Диана. Предполагается, что фото девочки появится на рождественской открытке.

Герцог и герцогиня Сассекские традиционно выпускают праздничную открытку, причем в предыдущие годы супруги помещали на нее снимок своего сына Арчи. Поклонники королевской семьи надеются, что в этом году на ней появится и фото дочери принца Гарри и Меган Маркл, поскольку для девочки это первое Рождество, пишет Express.

Внук Елизаветы II и его супруга, перебравшиеся в США, стараются оберегать детей от пристального внимания публики. Именно поэтому пока никто не знает, как выглядит их дочь, родившаяся в начале июня. Королевский писатель Кристофер Андерсон пояснил в беседе с Daily Beast, что как только наследники герцога и герцогини Сассекских становятся старше, они неизбежно сталкиваются с преследованием папарацци.

«Я уверен, что Гарри особенно хочет оградить их от этой травмы как можно дольше, чтобы у его детей было что-то похожее на пресловутое нормальное детство», — полагает эксперт.

Пока о внешности дочери принца Гарри и Меган Маркл известно мало. Лишь однажды в Нью-Йорке жена внука королевы говорила, что ее дочь красивая, пишет Teleprogramma.pro. Кроме того, герцогиня Сассекская рассказывала в интервью о режущихся у девочки зубках.

Ранее стало известно о планах Меган Маркл запустить собственное ток-шоу. Жена принц Гарри хочет в непринужденной манере обсуждать с гостями интересующие их темы.