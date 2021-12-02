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Замглавы Минобороны РФ Евкуров поздравил военнослужащих с началом зимнего периода обучения

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 09:20
Армия
Замглавы Минобороны РФ Евкуров поздравил военнослужащих с началом зимнего периода обучения
Пресс-служба Министерства обороны РФ  /  Мария Ципилёва

Севастополь, 2 декабря. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров поздравил мотострелков 27-й отдельной Севастопольской Краснознаменной бригады с началом зимнего периода обучения.

Замглавы Минобороны РФ обратился к военнослужащим с приветственной речью, отметив их успехи за прошлый период и пожелал всему личному составу успехов в боевой подготовке.

«В современных непростых условиях мы не только не уменьшили интенсивность и качество боевой подготовки, а увеличили их. В войска поступает новое вооружение, техника, тренажеры, которые наши военнослужащие успешно осваивают», — отметил Евкуров.

Ранее стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота ВМФ РФ прибыл в Алжир для участия в военно-морских маневрах. В состав отряда входят фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «СБ-742». Корабли ВМФ РФ и ВМС Алжира примут участие в международных учениях «Совместные военно-морские маневры — 2021», которые будут проходить в акватории Средиземного моря.

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россия евкуров мотострелки зимний период обучения
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