Замглавы Минобороны РФ Евкуров поздравил военнослужащих с началом зимнего периода обучения

Севастополь, 2 декабря. Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров поздравил мотострелков 27-й отдельной Севастопольской Краснознаменной бригады с началом зимнего периода обучения.

Замглавы Минобороны РФ обратился к военнослужащим с приветственной речью, отметив их успехи за прошлый период и пожелал всему личному составу успехов в боевой подготовке.

«В современных непростых условиях мы не только не уменьшили интенсивность и качество боевой подготовки, а увеличили их. В войска поступает новое вооружение, техника, тренажеры, которые наши военнослужащие успешно осваивают», — отметил Евкуров.

Ранее стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота ВМФ РФ прибыл в Алжир для участия в военно-морских маневрах. В состав отряда входят фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «СБ-742». Корабли ВМФ РФ и ВМС Алжира примут участие в международных учениях «Совместные военно-морские маневры — 2021», которые будут проходить в акватории Средиземного моря.